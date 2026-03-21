Комик Нурлан Сабуров пошутил о запрете на въезд в Россию и вспомнил жену
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Зрители шутку оценили.
Комик Нурлан Сабуров после запрета на въезд в Россию 50 лет публично пошутил об этом во время выступления в Казахстане 20 марта.
Юморист выступил на традиционном обряде тусау кесер — празднике в честь первых шагов ребенка. Во время мероприятия он с иронией прокомментировал ситуацию с выдворением.
«Будем, надеюсь, видеться чаще. Моя жена передает привет. Слава богу, она сейчас не с нами здесь — единственная радость, на самом деле, после всей этой ситуации», — заметил Сабуров, его слова привело издание Super.
Зрители встретили шутку смехом.
Жена Сабурова Диана закрыла бизнес в России. Она ликвидировала компанию «ДС Ритейл», зарегистрированную в 2025 году для розничной торговли продуктами, напитками и табачными изделиями. Согласно данным сервиса проверки контрагентов, 16 марта компания официально вступила в стадию ликвидации.
Сабурову 30 января запретили въезд в Россию на 50 лет. В правоохранительных органах объяснили, что приняли это решение в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
По информации силовиков, Сабуров зарабатывал в России, не соблюдая миграционные нормы и не уплачивая налоги: только в 2024 году он задекларировал доход свыше 50 миллионов рублей. Кроме того, правоохранители утверждают, что комик пытался легализовать доход через посредников, которые нарушали закон.
За годы карьеры в России комик приобрел элитный особняк на Новой Риге в Подмосковье, который оценивается примерно в 50 миллионов рублей.
