Красочный шторм: северное сияние заметили в нескольких регионах России

Сильная магнитная буря уровня G3 продолжает воздействовать на Землю. Среди ее последствий — полярное сияние в нескольких российских областях. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По его словам, после полуночи буря усилилась, а около трех часов ночи специалисты зафиксировали мощный геомагнитный шторм, который продолжается до сих пор.

«Красочное северное сияние могли сегодня ночью наблюдать жители Московской, Омской, Владимирской и Смоленской областей», — сообщил Леус.

Бури уровня G3 способны влиять на энергосистемы, провоцировать ложные срабатывания защиты и создавать проблемы с трансформаторами. Кроме того, возможны перебои в спутниковой навигации, радиосвязи и работе других систем.

Синоптики ожидают пик геомагнитного шторма в первой половине 21 марта, после чего его интенсивность начнет снижаться.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о начале слабой магнитной бури на Земле. Событие вызвали солнечные вспышки, которые произошли 16 марта.

