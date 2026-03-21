Красочный шторм: северное сияние заметили в нескольких регионах России
Северное сияние заметили в нескольких регионах, включая Подмосковье
Фото: © РИА Новости/Андрей Попов
Сильная магнитная буря уровня G3 продолжает воздействовать на Землю. Среди ее последствий — полярное сияние в нескольких российских областях. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
По его словам, после полуночи буря усилилась, а около трех часов ночи специалисты зафиксировали мощный геомагнитный шторм, который продолжается до сих пор.
«Красочное северное сияние могли сегодня ночью наблюдать жители Московской, Омской, Владимирской и Смоленской областей», — сообщил Леус.
Бури уровня G3 способны влиять на энергосистемы, провоцировать ложные срабатывания защиты и создавать проблемы с трансформаторами. Кроме того, возможны перебои в спутниковой навигации, радиосвязи и работе других систем.
Синоптики ожидают пик геомагнитного шторма в первой половине 21 марта, после чего его интенсивность начнет снижаться.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о начале слабой магнитной бури на Земле. Событие вызвали солнечные вспышки, которые произошли 16 марта.
