Семь землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

В населенных пунктах подземный толчок ощущался один раз.

У восточного побережья Камчатки за последние сутки зафиксировали семь ощутимых подземных толчков магнитудой до 5,0. Об этом 21 марта сообщило региональное управление МЧС.

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населенных пунктах подземный толчок ощущался один раз», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов 17 марта сообщил о землетрясении магнитудой 5,0 в областном центре. По его словам, сейсмологи зафиксировали толчки на глубине около 10 километров, а эпицентр находился в 12 километрах севернее села Клепка.

Кроме того, 8 марта у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Сейсмическое событие зарегистрировали в 20:08 по московскому времени. Очаг подземных толчков располагался на глубине 48 километров. Эпицентр находился в акватории Тихого океана.

А в середине февраля четыре подземных толчка магнитудой от 4,2 до 6,4 зафиксировали у побережья Курильских островов.

