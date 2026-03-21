Выжившего при крушении каноэ на Москве-реке гребца выписали из больницы

Его товарищ погиб в результате аварии.

Мастера спорта по гребле Михаила Бекназарова, который выжил после крушения каноэ на Москве-реке, выписали из больницы. Сейчас он находится дома с семьей и продолжил восстановление. Об этом спортсмен сообщил ИА Регнум.

Как стало известно журналистам, 55-летний Бекназаров завершил лечение в стационаре 20 марта. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное, и теперь он проходит восстановление в домашних условиях.

В беседе с журналистами спортсмен признался, что ему пока тяжело возвращаться к воспоминаниям о произошедшем.

«Все уже хорошо, самочувствие нормальное. Я недолго пробыл в больнице, врачи меня выписали. Восстанавливаю здоровье дома. Вспоминать о моменте происшествия не хочу, для меня это еще слишком тяжело. Кто виноват в случившемся — установит следствие», — заявил Бекназаров.

Инцидент произошел утром 16 марта рядом с Филевским причалом: речной трамвай столкнулся с каноэ, в котором находились Михаил Бекназаров и Кирилл Никитин. От удара лодка перевернулась, и спортсмены оказались в воде. Бекназаров смог выплыть и выбраться из воды, а Никитин скончался.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

