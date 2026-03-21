ФСБ задержала бизнесмена, оформившего по заданию Киева тысячу сим-карт

Житель Саранска создал десять виртуальных станций и за деньги предоставил доступ к ним кураторам из украинской разведки.

В Мордовии задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене после оформления более тысячи сим-карт и создания виртуальных станций по заказу кураторов, связанных с украинской разведкой. Об этом сообщила ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, предприниматель из Саранска через Telegram связался с представителем украинской военной разведки. С августа по октябрь 2025 года он оформил более тысячи сим-карт российских операторов связи и создал десять виртуальных станций, доступ к которым за вознаграждение передал кураторам. Эти ресурсы использовали для дистанционного мошенничества против россиян, а также подготовки подрывной деятельности, добавили в ведомстве.

Для сокрытия операций подозреваемый использовал криптокошельки, на которые поступали денежные средства.

Фигуранта задержали, против него возбудили уголовное дело о государственной измене. На время следствия суд отправил его в СИЗО.

Днем ранее МВД сообщило о задержании на северо-западе Москвы троих человек, создавших узел связи дистанционных мошенников с более чем тысячей сим-карт. Ради вознаграждения они взяли в аренду три квартиры, в которых оборудовали сим‑боксы, полученные от заказчиков.

