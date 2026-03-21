Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз

Президент России Владимир Путин направил поздравления главам государств СНГ и руководству Иран по случаю праздника Навруз. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В числе адресатов оказались президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев, а также председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов.

«В поздравлениях отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отдельные поздравления президент России направил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи. Российский лидер пожелал иранскому народу стойкости и подчеркнул, что Москва остается надежным партнером Тегерана.

С президентом Ирана Путин общался 10 марта. В ходе телефонной беседы лидеры двух стран обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, которая осложнилась военной операцией США и Израиля против Ирана.

Навруз отмечается 21 марта. Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году, он связан с днем весеннего равноденствия, который символизирует начало нового года у иранских и тюркских народов. В 2009 году Навруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

