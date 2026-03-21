Актер из «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон умер в 54 года

Также в карьере артиста работы в сериалах «Мыслить как преступник», «Секреты на кухне», «Частная практика» и «Фальсификация».

Американский актер Николас Брендон, прославившийся ролью Ксандера Харриса в сериале "Баффи — истребительница вампиров", скончался на 55-м году жизни. Об этом 21 марта сообщила его семья на странице в соцсети Х.

«С горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона», — сообщили родные артиста.

Он умер во сне по естественным причинам, добавили члены семьи. В последние годы Брендон уделял много времени живописи.

Актер родился в 1971 году в Калифорнии. Широкую известность ему принесла роль в «Баффи — истребительница вампиров», которую он получил в 1997 году. Также он снимался в сериалах "Мыслить как преступник", "Секреты на кухне", "Частная практика" и "Фальсификация".

