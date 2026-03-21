Данные еще двух российских паралимпийцев внесли в базу «Миротворца»

Ранее в базе экстремистского ресурса появились данные еще пятерых членов российской паралимпийской сборной.

Данные сноубордистов паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера появились в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец*». Об этом свидетельствуют данные на ресурсе.

Сведения о спортсменах появились в базе в ночь на субботу. Россиян обвинили в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

На Паралимпиаде Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, а Шеббо упал во время заезда в обеих попытках и не сумел финишировать. В сноуборд-кроссе оба россиянина не смогли квалифицироваться в полуфинал.

Ранее, в пятницу, в список сайта «Миротворец*» также добавили пятерых российских спортсменов, принимавших участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года, которые проходили в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские атлеты выступали под своими государственными символами.

Сборная России показала выдающийся результат: шестеро атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь золотых, и заняли третье местое в общекомандном зачете, уступив лишь Китаю и США. Эти команды насчитывали 70 и 68 спортсменов соответственно.

Ресурс «Миротворец»* широко известен публикацией персональных сведений журналистов, волонтеров и гражданских лиц. За раскрытие данных сотрудников СМИ и даже несовершеннолетних портал критиковали международные организации, включая ОБСЕ. В европейских структурах указывали на прямую угрозу безопасности людей, чьи контакты оказались в открытом доступе.

* — экстремистский ресурс, запрещен на территории РФ.