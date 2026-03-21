Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец ищет талантливого композитора, с которым сможет создать по-настоящему уникальный хит.

Заслуженный артист России Дима Билан признался, что в последнее время реже выпускает новые песни, поскольку ожидает вдохновения для создания масштабной работы.

«Сейчас у меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции — тогда меня это возьмет», — рассказал исполнитель в интервью РИА Новости.

По словам артиста, сейчас он также занят поиском талантливого композитора, с которым сможет создать по-настоящему уникальный хит.

Билан ранее в беседе с корреспоендентом 5-tv.ru коснулся темы соперничества с Филиппом Киркоровым и подчеркнул, что не считает его своим конкурентом. На пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» певец отметил, что относится к коллеге с большим уважением и воспринимает его как легендарную фигуру отечественной эстрады.

Важной частью карьеры Билана остаются его выступления на "Евровидении": в 2006 году на конкурсе в Афинах он занял второе место с песней Never Let You Go, а в 2008 году в Белграде одержал победу с композицией Believe. Кроме того, певец неоднократно становился лауреатом премий «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон», а в 2018 году получил звание заслуженного артиста России.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.