Живодерка заморила голодом двух кошек и хомяка, бросив их в пустом доме в Англии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщину отправили в тюрьму на 18 недель и пожизненно запретили держать питомцев.

Погибших от голода питомцев обнаружили в заброшенном доме в Великобритании, принадлежащем 54‑летней Кристин Овертон. Об этом сообщила газета Daily Star.

Полиция вскрыла пустующее жилье и обнаружила гниющие тела двух кошек, запертых в отдельных спальнях без питья и корма. Кроме того, стражи порядка нашли в гостиной клетку с мертвым хомяком.

Суд приговорил зоосадистку к 18 неделям тюрьмы и условным сроком на 18 месяцев, а также к 250 часам неоплачиваемых работ. Кроме того, ее навсегда лишили права содержать питомцев.

Жестокое обращение с животными остается острой темой как международной, так и российской повестки. Ранее «Известия» ознакомились с законопроектом сенатора Айрата Гибатдинова, предусматривающим повышение штрафа за это деяние до миллиона рублей.

Гибатдинов отмечал, что несмотря на проводимую государственную политику по защите животных, в России продолжаются случаи намеренного отравления уличных животных — так называемого догхантизма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.