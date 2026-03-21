Живодерка заморила голодом двух кошек и хомяка, бросив их в пустом доме в Англии
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Женщину отправили в тюрьму на 18 недель и пожизненно запретили держать питомцев.
Погибших от голода питомцев обнаружили в заброшенном доме в Великобритании, принадлежащем 54‑летней Кристин Овертон. Об этом сообщила газета Daily Star.
Полиция вскрыла пустующее жилье и обнаружила гниющие тела двух кошек, запертых в отдельных спальнях без питья и корма. Кроме того, стражи порядка нашли в гостиной клетку с мертвым хомяком.
Суд приговорил зоосадистку к 18 неделям тюрьмы и условным сроком на 18 месяцев, а также к 250 часам неоплачиваемых работ. Кроме того, ее навсегда лишили права содержать питомцев.
Жестокое обращение с животными остается острой темой как международной, так и российской повестки. Ранее «Известия» ознакомились с законопроектом сенатора Айрата Гибатдинова, предусматривающим повышение штрафа за это деяние до миллиона рублей.
Гибатдинов отмечал, что несмотря на проводимую государственную политику по защите животных, в России продолжаются случаи намеренного отравления уличных животных — так называемого догхантизма.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.