Дежурные силы противовоздушной обороны Москвы отразили налет пяти украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Всего с утра 21 марта силы ПВО отразили атаки уже 49 украинских БПЛА.

Кроме того, ранее Собянин сообщал, что за вечер пятницы на подлете к столице сбили 22 дрона. Также ранее 20 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы.

Российские территории, особенно приграничные регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции. О ее проведении президент Владимир Путин заявил в феврале 2022 года. Ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также защита ДНР и ЛНР.

Киевский режим применяет не только БПЛА, но и ракетные системы, в том числе переданные странами Запада.

