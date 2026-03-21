Борьба за ресурсы: Вучич заявил о начале третьей мировой войны

По мнению сербского лидера, происходящему сейчас просто не дали официального названия.

Третья мировая война уже началась, просто мировые политики все еще не дали ей официального названия, а еще не спешат делать объявление. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим так об этом», — заявил он.

На планете уже давно развернулась борьба за ресурсы, такие как нефть, газ, редкие металлы и минералы. Эксперты уже окрестили происходящее одной из самых крупных топливных войн в истории. Прямо сейчас США и Израиль наносят удары по Ирану, а Тегеран блокирует Ормузский пролив. Президент Штатов Дональд Трамп прямо заявляет, что в странах, которые он атакует, ему нужна нефть и смена власти в придачу.

Также Вучич заявил, что многие государства пока пытаются выиграть время на подготовку к более масштабным вооруженным конфликтам. Сербский лидер не исключил вероятности применения ядерного оружия в результате очередного столкновения интересов.

Президент Сербии подтвердил свою гипотезу исторической справкой. Он подчеркнул, что все мировые воины начинались с локальных противостояний. Эти противостояния со временем перерастали в глобальные конфликты, к которым подключались сочувствующие, образовывались новые военные и политические блоки.

Вучич отметил, что нынешние державы преследуют настолько разные цели, причем критически важные, что ни одна не станет уступать, а за несгибаемой позицией нередко следует эскалация.

Ранее Александр Вучич высказался об изменении в отношениях Европы и России. По его словам, долгое время никто не собирался даже начинать диалог с Москвой, но теперь ситуация изменилась. Что заставило европейцев пересмотреть свои принципы? В одном президент Сербии точно уверен, решать проблемы нужно в разговоре, а не на кулаках.

