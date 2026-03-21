Отельер Бирсин перечислил предметы, которые можно и нельзя забирать из отелей

Фото: 5-tv.ru

Гости часто забирают халаты, хотя это строго запрещено.

Товары с логотипом, которые считаются расходниками, можно забрать из отеля. Это могут быть шампуни, зубные щетки, тапочки и средства по уходу. Однако выносить из отеля стаканы, халаты и сейфы строго запрещено, рассказал турецкий отельер Артур Бирсин в интервью ТАСС.

«Все, на чем есть логотипы, то и является расходником, который можно забирать. Туристы могут забирать шампуни, различные крема, косметические наборы», — пояснил Бирсин. Он также добавил, что можно взять с собой небольшой швейный набор и зубные пасты.

Однако технику из отеля забирать нельзя. Отельер отметил, что гости часто забирают халаты, хотя это тоже строго запрещено.

«Если вы зайдете на маркетплейс или сайт, который продает вторичные товары, то вы сможете купить у гостя отеля халат, который он украл во время отдыха», — добавил он.

Стаканы тоже нельзя выносить из отеля, так как они считаются фарфоровой или стеклянной продукцией и не считаются расходным материалом, в отличие от бутылки воды.

