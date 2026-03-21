В РФ предлагается проводить индексацию страховой пенсии 1 января ежегодно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Пересмотр размера выплат пока происходит 1 февраля и 1 апреля в зависимости от инфляции.

В Госдуме намерены сделать традиционной ежегодную индексацию страховой пенсии 1 января. Соответствующее заявление в интервью журналистам РИА Новости сделал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали», — сказал депутат.

Как отметил Нилов, в данный момент страховые пенсии индексируются 1 февраля и 1 апреля. Дата обычно зависит от инфляции и возможностей бюджета Социального фонда.

В феврале сенатор и бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова напомнила про равные условия назначения страховой пенсии по старости для работающих и неработающих граждан. При этом индексация распространяется на обе категории.

