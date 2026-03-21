Народная артистка Лариса Долина попала в базу должников ФНС

Народная артистка России, певица Лариса Долина оказалась в базе должников из-за неуплаты налога в 21 тысячу рублей. Об этом сообщает портал Super, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы и сведения об исполнительных производствах.

Налог был начислен в категории «патентные и иные пошлины». Также портал напоминает, что в конце прошлого года у дочери артистки была задолженность по налогам. Ей нужно было выплатить 47 тысяч рублей в бюджет.

Что произошло с Долиной?

В 2024 году Долина стала жертвой мошенничества, связанного с ее квартирой в центре Москвы. Певица под влиянием телефонных аферистов продала свою недвижимость в Хамовниках адвокату Полине Лурье, получив за нее 112 миллионов рублей.

Позже она заявила, что стала жертвой обмана, и попыталась оспорить состоявшуюся сделку. Судебный процесс длился более года, который завершился в декабре 2025-го. Тогда Верховный суд РФ оставил право собственности на недвижимость за Лурье. Кроме того, Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры.

В январе 2026 года адвокат Лурье получила ключи от квартиры. После этого скандала Долина долгое время не комментировала ситуацию. Сейчас она живет в съемной квартире.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица подала в суд иск против мошенников, замешанных в афере с ее квартирой. Она потребовала взыскать с них 176 миллионов рублей.

