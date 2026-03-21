Что скрывает снег? В России анонсировали новые поиски пропавшей семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара взрослых туристов и их пятилетняя дочь пропали недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» возобновит поиски семьи Усольцевых, когда снег полностью сойдет на соответствующих территориях, но при условии наличия свободного времени и достаточного количества волонтеров. Об этом журналистам ТАСС рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев.

«Когда полностью сойдет снег в местах, которые нас интересуют, мы (продолжим поиски)», — заявил Сергеев.

Глава отряда отметил, что если для поисков будет достаточно ресурсов, в том числе человеческих, их обязательно организуют. По его словам, пропавшие, которых планируется снова искать после таяния снегов, есть и в Московской области, и в Красноярском крае — где пропали без вести Усольцевы.

«Туда мы соберем команду из разных регионов и будем использовать разные технические способы, кроме наших традиционных, и попробуем поискать», — поделился Геннадий Сергеев.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — исчезли недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года. По данным сотрудников краевого отделения МВД, они пропали во время турпохода. Активные поиски семьи начались после того, как женщина не вышла на работу. В ходе осмотра машины семьи правоохранители не обнаружили туристического снаряжения. В авто была найдена крупная сумма.

Также известно, что все трое пропавших были легко одеты, по дороге на гору их видели двое туристов. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Телефон мужчины в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Вскоре было возбуждено уголовное дело. Активные поиски завершились 12 октября, после чего за работу взялись только профессионалы и аттестованные спасатели. Основной версией по-прежнему остается несчастный случай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.