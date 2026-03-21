Скандал на удачу: как «ни пуха ни пера» и «к чёрту» защищали наших предков от злых духов

Ссору разыгрывали специально для нечисти.

Фраза «ни пуха ни пера» возникла в древности, когда жены провожали мужей на охоту. Мужчины отвечали «к черту», создавая видимость ссоры. Этот обычай защищал семью от злых духов и обеспечивал удачу охотнику, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.

«Фраза „ни пуха ни пера“ в прямом своем значении плохая. Исходит она из того, что жена провожает мужа на охоту и желает ему, чтобы он ни с чем вернулся домой, не добыл ни птицы, ни зверя. Конечно, мужу это могло не нравиться. И вместо того, чтобы поблагодарить жену, он ее посылает к черту. То есть перед нами ситуация скандала», — пояснил Шаронов.

Скандал разыгрывали специально для злого духа, который, по верованиям славян, сидел за левым плечом и следил за планами человека, чтобы их нарушить. Дух считал, что если в семье уже есть конфликт, то ему нет смысла вмешиваться.

«Он смотрит и говорит: „О, тут уже и так все плохо, тут и так уже скандал, полечу-ка я в другое место, где все хорошо“. И вот таким образом, сыграв псевдоссору, мы избавляемся от плохого пожелания», — объяснил Шаронов.

Такие ритуальные фразы существовали у многих народов, включая славян, добавил эксперт.

В русском языке насчитывается более тысячи фразеологизмов, устойчивых оборотов речи. Многие из них мы используем ежедневно, даже не задумываясь, как они появились. 5-tv.ru выяснил значение и историю возникновения некоторых фразеологизмов русского языка.

