Новая эпидемия: какая болезнь угрожает России, кроме диабета

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кардиологические и онкологические недуги в то же время остаются главными врагами россиян.

Ожирение может стать еще одной эпидемией в России наравне с диабетом. Статистика показывает, что количество граждан с лишним весом постоянно растет. Об этом журналистам РИА Новости рассказал академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Помимо него тревогу бьет вице-премьер Татьяна Голикова. Во время коллегии Роспотребнадзора она сообщила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство. По мнению Голиковой, ситуация может выйти из-под контроля и превратиться в эпидемию.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенства с диабетом», — заявил Геннадий Онищенко.

Кроме того, подчеркнул академик, россияне нередко страдают кардиологическими и онкологическими заболеваниями. По словам Онищенко, помимо диабета и ожирения, эти недуги являются «главными врагами людей».

Хоть лишние килограммы и становятся проблемой, есть категория граждан которых разрушает культ правильного питания, марафонов и экстремальных фитнес-челленджей. Причем среди них много очень молодых людей, которые из-за чрезмерного усердия рискуют получить переломы, повреждения хряща и раннюю форму остеоартрита. Нагрузки на формирующийся организм могут иметь долгосрочные последствия.

Также ранее 5-tv.ru публиковал гид по заменителям сахара и объяснял, что увлекаться альтернативными сладостями опасно. Синтетические и натуральные подсластители могут как поддержать в борьбе с лишним весом и диабетом, так и усугубить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.