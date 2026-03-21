Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область: пострадали мирные жители

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Саратове после атаки беспилотников повреждены жилые дома, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram. В зданиях выбиты стекла, два человека получили травмы и обратились за медицинской помощью.

На месте работают профильные службы, добавил Бусаргин.

Прежде глава региона сообщил о выбитых стеклах в жилых домах Энгельса. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя пострадали от удара FPV-дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, беспилотник атаковал автомобиль рядом с селом Головчино. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили осколочные ранения. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.