Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область: пострадали мирные жители

Андрей Черненко

В Саратове из-за атаки беспилотников пострадали мирные жители, повреждены дома

Атака беспилотников ВСУ на Саратов 21 марта 2026 — новости
Срочная
новость

На месте работают профильные службы

В Саратове после атаки беспилотников повреждены жилые дома, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram. В зданиях выбиты стекла, два человека получили травмы и обратились за медицинской помощью.

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

На месте работают профильные службы, добавил Бусаргин.

Прежде глава региона сообщил о выбитых стеклах в жилых домах Энгельса. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя пострадали от удара FPV-дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, беспилотник атаковал автомобиль рядом с селом Головчино. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили осколочные ранения. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

