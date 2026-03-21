Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область: пострадали мирные жители

В Саратове из-за атаки беспилотников пострадали мирные жители, повреждены дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Саратове после атаки беспилотников повреждены жилые дома, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram. В зданиях выбиты стекла, два человека получили травмы и обратились за медицинской помощью.
«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
На месте работают профильные службы, добавил Бусаргин.
Прежде глава региона сообщил о выбитых стеклах в жилых домах Энгельса. Пострадавших в результате инцидента не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя пострадали от удара FPV-дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, беспилотник атаковал автомобиль рядом с селом Головчино. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили осколочные ранения. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
