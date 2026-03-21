Индексация пенсии: кто не получит прибавку к выплатам в апреле 2026 года

Подольская, РАНХиГС: силовики и работающие не получат прибавку к пенсии

Социальные пенсии весной вырастут на 6,8%.

Представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры не получат прибавку к своим ежемесячным выплатам с 1 апреля текущего года. Об этом журналистам РИА Новости рассказала эксперт президентской академии Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.

«С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур», — заявила она.

Как отметила Подольская, пенсионные начисления военнослужащих и других сотрудников силовых структур привязаны к денежному довольствию. Для этой категории граждан предусмотрена индексация, однако ближайшая запланирована только на октябрь 2026 года.

По словам эксперта, увеличение выплат должно составить 4%. Подольская объяснила, что страховая пенсия работающих пенсионеров будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года, при этом будут учтены отчисления работодателей за прошедший год.

С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.​ Кроме того, в Государственной думе предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям, чтобы компенсировать дисбаланс между ценностью их труда и реальным уровнем соцвыплат.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал, какую пенсию будут получать россияне с инвалидностью после очередной индексации. Всего в России действуют три вида соответствующего пенсионного обеспечения — страховое, социальное и государственное. Размер выплат зависит от трудового стажа, оснований для получения статуса инвалида, а также льготной категории. В 2026 году суммы пересмотрят дважды.

