Индексация пенсии: кто не получит прибавку к выплатам в апреле 2026 года
Подольская, РАНХиГС: силовики и работающие не получат прибавку к пенсии
Социальные пенсии весной вырастут на 6,8%.
Представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры не получат прибавку к своим ежемесячным выплатам с 1 апреля текущего года. Об этом журналистам РИА Новости рассказала эксперт президентской академии Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.
«С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур», — заявила она.
Как отметила Подольская, пенсионные начисления военнослужащих и других сотрудников силовых структур привязаны к денежному довольствию. Для этой категории граждан предусмотрена индексация, однако ближайшая запланирована только на октябрь 2026 года.
По словам эксперта, увеличение выплат должно составить 4%. Подольская объяснила, что страховая пенсия работающих пенсионеров будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года, при этом будут учтены отчисления работодателей за прошедший год.
С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%. Кроме того, в Государственной думе предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям, чтобы компенсировать дисбаланс между ценностью их труда и реальным уровнем соцвыплат.
Ранее 5-tv.ru также рассказывал, какую пенсию будут получать россияне с инвалидностью после очередной индексации. Всего в России действуют три вида соответствующего пенсионного обеспечения — страховое, социальное и государственное. Размер выплат зависит от трудового стажа, оснований для получения статуса инвалида, а также льготной категории. В 2026 году суммы пересмотрят дважды.
