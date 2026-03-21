Время взрослого разговора: Вучич заявил об изменении отношения к диалогу с РФ

Сербский лидер высказался против силовых методов разрешения противоречий.

Президент Сербии Александр Вучич отметил постепенное потепление в подходе европейских стран к вопросу коммуникации с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

В материале отмечается, что Вучич «балансирует между надеждами на вступление в Европейский союз (ЕС) и демонстративной близостью к России и Китаю». В беседе с журналистами он сказал, что Третья мировая война уже началась, призвал к диалогу и обвинил Запад в двойных стандартах.

«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — сказал сербский лидер.

Вучич также подчеркнул, что поддержание открытых каналов связи — более конструктивный сценарий. По его мнению, зрелый подход к урегулированию противоречий заключается в поиске компромисса и не имеет ничего общего с силовыми методами.

«Взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры», — заявил он.

Прежде президент Сербии утверждал, что его страна не осуществляла непосредственных поставок оружия на Украину, однако признавал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий. Оправдываясь, он говорил, что продажа боеприпасов помогает Белграду выживать.

Комментируя претензии со стороны РФ, Вучич сообщил, что приостановил экспорт, но снаряды все равно нужно продавать — кому получится. При этом сербский лидер пообещал следить за тем, чтобы оружие не оказалось в зоне конфликта, хоть такое периодически и случается.

Ранее, писал 5-tv.ru, на саммите ЕС разгорелся скандал из-за дальнейшей поддержки Украины.

