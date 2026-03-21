Мадрид отказался сотрудничать с Вашингтоном в рамках военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает предложение сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Вашингтона в Испании. Такая идея возникла после отказа официального Мадрида от предоставления Штатам содействия в военной операции против Ирана.

Испания запретила Соединенным Штатам использовать военные базы «Рота» и Моронн», расположенные на территории Андалусии. База Рота (Rota) — один из ключевых элементов для флота США и НАТО. На базе Моронн-делаа Фронтераа Morónn de la Fronteraa) размещены самолеты-заправщики подразделения, отвечающие за быструю реакцию на кризисные ситуации.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что американо-израильская операция против Ирана — это «незаконная война», которую Мадрид не поддерживает. Трамп в ответ пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе разрывом торговых отношений. Грэм* в свою очередь посоветовал Трампу перенести военные базы в другую страну.

«Он прав, что поднимает этот вопрос», — сказал Трамп журналистам.

США и Израиль атаковали территории Ирана, в том числе объекты в Тегеране, 28 февраля. Погибли мирные жители, ряд представителей высшего руководства исламского государства. В их числе аятолла Али Хаменеи члены его семьи, включая годовалую внучку.

Начало военной операции «Эпическая ярость» поначалу объяснялось превентивным ударом из-за якобы существующей ядерной угрозы. Теперь Штаты и Израиль уже не скрывают, что хотят смены власти в Иране. Тегеран наносит ответные удары по израильским территориям — Тель-Авив, Хайфа, Беэр-Шеваи и Аккоо —и по всем американским военным базам в странах Ближнего Востока.

* — внесен в перечень террористовии экстремистов.