Фильмы «Буратино» и «Есть только МиГ» получили награды на V фестивале ORIGINAL+

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские фильмы «Буратино» и «Есть только МиГ» были отмечены на юбилейном V фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Торжественная церемония состоялась 20 марта в Москве. В частности, высокую оценку получили визуальные эффекты, благодаря которым картины состоялись и имели успех у зрителей.

Награду Virtual Production в номинации «Инновация» получила сказка «Буратино». Картине присудили специальную оценку за творческое и функционально выверенное использование технологических возможностей. Проекты оценивали два состава профессионального жюри: в первую группу вошли эксперты-кинематографисты, во вторую — журналисты и блогеры.

Как отметил мокап-супервайзер Николай Иванов, принимавший участие в создании ленты, каждый кадр потребовал усилий и многочасовой работы огромной команды специалистов. По его словам, совмещение мокап-съемки и съемки реальных актеров было очень рисковой идеей, но она себя оправдала.

«Очень большой объем был выполнен по моделингу: собирать виртуальные локации, делать здания, одежду — все с фотореалистичной точностью. Значительную работу проделали аниматоры… Мы получили замечательную яркую, необычную, самобытную картинку», — сказал Иванов.

В номинации «Инновация» приз XOVP (За профессиональное использование технологий, усиливающее художественную и концептуальную составляющую проекта) получил фильм «Есть только МиГ». Комедия производства Wink «Гордость» стала обладателем главного приза за оригинальный сериал, а проект «Беременна от олигарха» («Сторис Ориджиналс» от НМГ) победил в номинации «Оригинальный вертикальный сериал».

Ранее, писал 5-tv.ru, фильм «Буратино» был представлен на Фестивале российского кино на острове Пхукет в Таиланде. Выход картины в широкий кинопрокат состоялся 1 января 2026 года и был приурочен к 50-летию легендарного советского телефильма «Приключения Буратино». Касса составила более 2,3 миллиарда рублей.

Кроме того, сказку показали в Минске в рамках Фестиваля российского кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.