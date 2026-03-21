New Statesman: К 2025 году население Украины сократилось с 40 до 20 млн человек

На фоне кризиса партнеры Киева переключаются на новые зоны интересов — Газу, Гренландию, Венесуэлу и Иран.

В период с 2014 по 2025 годы численность населения Украины сократилась с 40 до 20 миллионов человек. Об этом на своей странице в социальной сети X рассказал заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд со ссылкой на собственный источник.

«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — заявил он.

Журналист охарактеризовал ситуацию как «чрезвычайные изменения». По его словам, смерти и бегство людей из страны оказывают критическое влияние на общество. Ллойд также отметил, что впервые побывал на Украине в 2024 году, а затем увидел своими глазами, как международное сообщество переключает внимание с Киева на другие зоны эскалации во всем мире.

«Я стал свидетелем того, как первоначальные надежды и энергия Европы начали угасать и перемещаться в другие места: в Газу и Гренландию, Венесуэлу, а теперь и в Иран», — добавил главред.

В январе бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах сообщил, что смертность в стране втрое превышает рождаемость, что очевидно указывает на глубокий демографический кризис. По данным Министерства юстиции страны, в первой половине 2025 года родилось около 100 тысяч детей, а умерли около 249 тысяч человек.

В феврале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подсчитал, что численность населения в течение 12 лет после Майдана сократилась с 45 до 20 миллионов человек. В частности, в 2014-м из общего количества вычленились 12,5 миллиона жителей Крыма и Донбасса, затем киевский режим потерял Херсонскую и Запорожскую области. По оценке Азарова, в данный момент в стране проживают примерно 20 миллионов граждан.

Аналитики телеканала CNN News в феврале текущего года писали об одном из самых глубоких демографических кризисов в мире, который происходит на Украине — самый низкий уровень рождаемости за последние 300 лет. Как ранее писал 5-tv.ru, глава украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова назвала ситуацию катастрофической.

