Никаких котиков на Кенгуру: почему их хотят запретить на австралийском острове

Местный совет объявил войну пушистикам.

Власти третьего по величине австралийского острова Кенгуру рассматривают возможность введения полного запрета на ввоз и содержание кошек в качестве домашних животных. Это один из пунктов масштабной кампании по защите местной фауны и борьбе с инвазивными видами, которую с 2015 года проводит местный совет. Об этом сообщается в материале новостного портала News.com.au.

Кенгуру — остров с уникальной природой, богатым биоразнообразием и множеством эндемиков. А бродячие коты, по мнению руководства, являются инвазивным видом, который сильно вредит экосистеме, и ситуация требует решительного вмешательства. Совет хочет решить кошачий вопрос к 2030 году.

«Совет третьего по величине австралийского острова рассматривает введение полного запрета на обладание кошками в качестве домашних животных… Сейчас совет рассматривает введение запрета на ввоз новых животных на остров», — сказано в статье.

Мэр Кенгуру Майкл Пенгилли рассказал журналистам о «политике последнего кота» немного подробнее. По его словам, речь не идет о стремительном истреблении «вредных» животных, а также об изъятии у местных жителей. План предполагает постепенное исчезновение кошек, которое будет подкрепляться запретом на ввоз новых питомцев. На сегодня из трех тысяч особей осталось около 150.

Опасность, как говорят противники котиков, представляют проблемы с их регистрацией и неконтролируемое размножение. Кроме того, дикие особи распространяют токсоплазмоз, поражающий овец. Как итог — ежегодные миллионные убытки. Опальные животные также периодически нападают на редкие виды — на малышей-даннартов, ехидн, пингвинов и морских львов.

