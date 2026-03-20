«Трижды укусил за лицо»: В Балашихе питбультерьер напал на четырехлетнего ребенка

Животное обезврежено, хозяйка пса задержана.

В Балашихе произошло нападение собаки на малолетнего ребенка. По информации, опубликованной официальным представителем МВД Ириной Волк в Telegram‑канале, инцидент случился накануне вечером на Суздальской улице в Москве.

Четырехлетний мальчик гулял вместе с отцом, когда на него напал питбультерьер. Собака трижды укусила ребенка за лицо. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали.

На момент нападения владельца животного рядом не оказалось. Питбультерьер продолжал вести себя агрессивно и представлял угрозу для окружающих. К счастью, неподалеку находился экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское». Очевидцы происшествия обратились к полицейским за помощью — сотрудники незамедлительно прибыли на место. Оценив обстановку, они применили табельное оружие и обезвредили агрессивное животное.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что питбультерьер находился на свободном выгуле на придомовой территории в частном секторе в Балашихе. Как сообщила Волк, личность хозяйки собаки установлена, она доставлена в территориальный отдел МВД России.

