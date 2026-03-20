«Они могут быть расписаны»: подруга Тимати раскрыла секрет его личной жизни

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Рэпер с 2022 года встречается с моделью Валентиной Ивановой, и прошлым летом у пары родился ребенок.

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.) мог тайно узаконить свои отношения с моделью Валентиной Ивановой. Об этом рассказала участница шоу «Холостяк» Катя Голден (настоящее имя — Екатерина Касатова. — Прим. ред.) в интервью журналисту Мадонне Мур на YouTube.

Блогер сохранила дружеские отношения с музыкантом после проекта и на вопрос о том, почему завидный холостяк до сих пор не женился, модель ответила, что у нее есть другие данные.

«Насколько мне известно, он делал предложение Вале. Я не знаю, будет свадьба или нет, но мне почему-то кажется, что они могут быть расписанными», — призналась Голден.

Отношения Тимати и Валентины начались в 2022 году. Пара живет вместе, занимается общими проектами и воспитывает совместную дочь Эмму, которая родилась прошлым летом. Кроме того, у рэпера есть одиннадцатилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от блогера и модели Анастасии Решетовой. Несмотря на это, рэпер никогда ранее не был женат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Сергей Дворцов подтверждал, что пара готовилась к свадьбе. Он отметил, что Тимати хотел, чтобы праздник был роскошный.

