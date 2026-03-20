«Цели нет»: Буйнов не планирует жить до 100 лет

Певец Александр Буйнов не ставит перед собой цель дожить до 100 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже на следующей неделе артист отметит свой 77-й день рождения.

Народный артист России Александр Буйнов не ставит перед собой задачу дожить до векового юбилея. Об этом певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздничном концерте «Про100 Зацепин», посвященном 100-летию героя труда и народного артиста России Александра Зацепина.

Журналисты поинтересовались у певца, мечтает ли он встретить свое столетие. Буйнов сначала взял небольшую паузу, а затем ответил, что не планирует быть долгожителем.

«Цели такой нет», — отрезал исполнитель.

Известный певец родился 24 марта 1950 года в Москве. Совсем скоро артисту исполнится 77 лет. Несмотря на отсутствие планов на долгожительство, Буйнов продолжает вести активный образ жизни и радовать поклонников выступлениями на большой сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Буйнов уверен, что у человека всегда должно быть хорошее настроение. Хотя он и испытывает грусть из-за житейских неурядиц, певец умеет быстро менять свой настрой, переключаясь на позитив.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.