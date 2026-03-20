«Будет одарен»: Буйнов назвал народную любовь главным для артиста

Каждый деятель искусства хочет ощущать свою нужность.

Самое главное для артиста — это народная любовь. Такое мнение выразил народный артист России Александр Буйнов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте, посвященном 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

«А самое главное — это народная любовь. Если любого артиста будет преследовать народная любовь, <…> будет одарен народной любовью, он будет жить счастливо и долго, ощущая свою нужность. Если человек понимает, что он нужен людям, народу, зрителям в конце концов», — заявил Буйнов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что композитор Александр Зацепин раскрыл секрет долголетия. Маэстро дожил до 100 лет и считает, что его секрет заключается в питании и легких физических нагрузках. Он ещедневно делает зарядку и выполняет простые упражнения из йоги. По словам Зацепина, в его семье он единственный, кто дожил до столь солидного возраста.

