Путин подписал указ о президентской «пятерке» членов ЦИК

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Они будут исполнять свои полномочия в течение пяти лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов.

В «президентскую пятерку» вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев.

Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают в марте, после чего к работе приступит новая команда.

Комиссия состоит из 15 человек и обновляется каждые пять лет. Свои «пятерки» уже представили и другие ветви власти. Совет Федерации утвердил своих кандидатов 4 марта, а Госдума назначила своих представителей 11 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин объявил о начале формирования нового состава Общественной палаты России. Он выдвинул 40 человек с особыми заслугами, при этом не менее половины кандидатов должны представлять профессиональные союзы и некоммерческие организации. В течение 30 дней региональные общественные палаты должны выбрать по одному представителю для работы на федеральном уровне.

