Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера MAX.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые оценивают ситуацию и устраняют последствия произошедшего.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен двадцать один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в течение ночи 17 марта средства ПВО отразили атаку других вражеских беспилотников. Всего тогда российские силы сбили 27 дронов. Обновления о работе систем противовоздушной обороны появлялись с интервалом в 15–20 минут — за это время военные уничтожали от одного до нескольких аппаратов.

Российские регионы, особенно приграничные, регулярно подвергаются атакам беспилотников киевского режима с начала специальной военной операции на Украине. Помимо дронов, применяются и ракетные системы, в том числе поставленные странами Запада.

