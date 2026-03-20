Чак Норрис «сильнее интернета»: вспоминаем лучшие мемы с актером

Феномен юмора поклонников звезды быстро вышел за рамки форумов. Однако звезда боевиков и сам знал, что стал героем интернет-культуры, поддерживая это.

Легенда интернета гласит: не актер Чак Норрис стал мемом — это мемы стали Чаком Норрисом. Эта формула точно описывает феномен, который возник в середине 2000-х и до сих пор не исчез полностью. Как мастер боевых искусств превратился в символ цифровой эпохи, и почему этот образ пережил десятилетия?

Как появился «самый сильный человек интернета»

Настоящий взрыв произошел в 2005 году на американском комедийном сайте «Something Awful». Тогда пользователи начали придумывать абсурдные «факты» о Норрисе — короткие шутки, которые доводили его силу до предела возможного.

Так родился новый жанр интернет-юмора — гиперболизированные утверждения, в которых герой превращался почти в сверхъестественное существо. Интернет тех лет, напоминавший «дикий запад», быстро нашел своего шерифа — и этим шерифом стал Норрис.

Те самые «факты»

Формула была простой: на фото был актера и короткая фраза сверху и снизу. Содержание обычно максимально абсурдное. Вот примеры некоторых фраз, которые размещались на таких мемах:

Чак Норрис однажды досчитал до бесконечности — дважды;

Когда он режет лук, плачет лук;

Он может выиграть в теннис у стены;

Теории эволюции не существует — есть список тех, кого он пощадил.

Со временем эти шутки разошлись по всему интернету — от форумов до соцсетей, включая российские площадки вроде «Живой Журнал» и «Луркмор».

Отношение самого Норриса к мемам

Сначала актер воспринимал происходящее спокойно, но некоторые шутки вызвали у него более сдержанную реакцию. В частности, он публично отмечал, что не одобряет утверждения, затрагивающие серьезные темы вроде болезней. Он подчеркивал, что у него свои религиозные взгляды.

При этом Норрис не стал бороться с мемами, а, наоборот, со временем начал использовать этот образ в рекламе и кино. Например, в фильме «Неудержимые 2» он буквально сыграл «самого себя» — персонажа, чья сила объясняется мемами.

Шутки вышли за пределы интернета

Феномен быстро вышел за рамки форумов. Его пародировали в Гриффины, он появился в рекламе игры «World of Warcraft», фанаты создавали видео и даже альтернативные версии знаменитых трюков.

Отдельным мемом стала фраза «Chuck Norris Approved» (с английского — одобрено Чаком Норрисом. — Прим. ред.) — своеобразный знак качества для чего-то «невероятно крутого».

Мемы продолжали жить

Несмотря на спад популярности к началу 2010-х, образ Норриса не исчез из интернета, а лишь трансформировался. Теперь вместо длинных шуток появились короткие, почти афористичные фразы.

До сих пор в комментариях под роликами с актером появляются новые «факты». Интернет быстро менялся, находились новые герои, вроде актера Киану Ривз, но Норрис оставался и по-преждему остается символом эпохи, когда мемы только формировали язык сети.

Норрис навсегда

В последние годы жизни актер продолжал вести активный образ жизни, публиковал свои тренировки и благодарил поклонников за поддержку. Даже в возрасте за 86 лет он подчеркивал, что не стареет, а лишь «повышает уровень».

Ранее стало известно, что Чака Норриса не стало. Накануне его госпитализировали на Гавайях после резкого ухудшения самочувствия во время тренировки по каратэ. Как писал 5-tv.ru, знаменитый мастер боевых искусств и актер умер в кругу семьи.

История Чака Норриса — не просто набор шуток. Это пример того, как интернет может превратить реального человека в культурный символ. И, возможно, главный «факт» о нем звучит так: мемы приходят и уходят, а Чак Норрис остается навсегда.

