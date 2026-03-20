Проклятое место: что известно о месте в Звенигороде, где утонули подростки

В поиске утонувших в Москве-реке подростков участвовали более 150 добровольцев

Трое детей — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали вечером 7 марта.

Жители Звенигорода считают, что район Москвы-реки, где утонули трое подростков, проклятое. Об этом порталу NEWS.ru сообщила одна из местных жительниц.

«Там очень сильное течение реки. Зимой из-за того, что лед не сформирован, высок риск провалиться в воду. Много лет назад в этом месте уже тонули дети», — рассказала женщина.

Еще одна жительница рассказала изданию aif.ru, что примерно полтора десятка лет назад на этом же участке утонули двое мальчиков. Тогда, несмотря на присутствие отдыхающих, спасти ребят не удалось.

Трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали вечером 7 марта. Дети ушли гулять в микрорайоне Восточный и перестали выходить на связь. В последний раз их видели идущими в сторону Москвы-реки.

В тот же день заявка поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», и уже к вечеру в районе предполагаемого исчезновения был развернут круглосуточный оперативный штаб.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подростки зашли в продуктовый магазин. Потом они направились в сторону частного сектора — кратчайшим путем к водоему.

Их маршрут пролегал вдоль забора частных владений, мимо небольшой фермы и ипподрома, которые всегда открыты для горожан. Дети начали спускаться с горы по направлению к пляжу, пишет aif.ru.

Поиски пропавших детей

На берегу спасатели обнаружили шапку одного из подростков — она стала ключевой находкой, подтвердившей, что дети выходили к воде. Также были обнаружены следы от обуви.

Позже местный рыбак, трудившийся на очистительной станции, дал показания. Он утверждал, что стал свидетелем того, как дети тонули и звали на помощь. Однако у него не оказалось телефона, и он предположил, что другой очевидец, находившийся рядом, уже вызвал спасателей. Также стало известно о других свидетелях трагедии, которые безуспешно пытались спасти детей.

На кромке льда спасатели заметили следы пальцев и царапины от ногтей — видимо, дети пытались выбраться на сушу, но не смогли.

В первые часы к поискам подключились более 150 добровольцев. Утром 8 марта к работе приступили водолазы МЧС, которым предстояло обследовать дно Москвы-реки. Задача осложнялась сильным течением и несколькими изгибами русла в этом месте.

Параллельно специалисты обследовали акваторию эхолотами с лодок, а местные жители предоставили дополнительные приборы, чтобы более детально изучить рельеф дна. К работе подключили также беспилотники и вертолет, которые осматривали реку и побережье с воздуха.

В поисковой операции приняли участие около 500 добровольцев и сотрудников экстренных служб. Волонтеры «ЛизаАлерт» и неравнодушные жители расклеили более тысячи ориентировок по всему городу. Спасатели обследовали почти 20 километров русла Москвы-реки.

Анализ следов, обнаруженных на месте происшествия, привел поисковиков к выводу, что дети, скорее всего, оказались в ледяной воде почти одновременно.

По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и поручил представить подробный доклад о ходе дела. Основная версия следствия — несчастный случай на воде: подростки вышли на тонкий весенний лед и провалились.

Печальный финал

Водолазы обнаружили тело одного из мальчиков 11 марта примерно в 800 метрах от места предполагаемого провала. Затем 13 марта нашли второго подростка — его унесло на семь километров вниз по течению. Поиски девочки продолжались дольше всех. Около десяти суток родные и спасатели не теряли надежды. Ее тело нашли только 17 марта. Поисковая операция была завершена.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», — написал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Похороны утонувших детей

Троих подростков, утонувших в Москве-реке, похоронили рядом. Могилы детей утопают в цветах и плюшевых игрушках. Вокруг них — венки с траурными лентами от родных, друзей, одноклассников и даже сотрудников МВД, которые также принимали участие в поисках детей. Организацией похорон занималась администрация города.

