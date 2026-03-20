Путин наградил Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Такую же медаль получили еще трое сотрудников российских СМИ.

Телеведущую Марию Ситтель наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«За заслуги в области средств массовой информации (СМИ. — прим. ред.) и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Ситтель Марию Эдуардовну», — говорится в документе.

К этой награде были приставлены и другие ее коллеги: Дмитрий Михеев — директор Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» и Владимир Рябовол — председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

Мария Ситтель также является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущая информационной программы». А в 2007 году была награждена «Орденом Дружбы» «за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу». Также телеведущая трижды удостаивалась благодарности правительства России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеры Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин получили нагрудные знаки за звания народных артистов России. Награды были вручены в рамках празднования первого Дня артиста — 17 января 2026 года.

