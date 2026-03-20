«Я буду скучать»: сын Чака Норриса простился с отцом

Знаменитого актера не стало 19 марта.

Сын актера Чака Норриса Дакота Алан поблагодарил отца за все, что он дал семье. Об этом он написал в личном блоге

«Я так горжусь тем, что я твой сын. Воспоминания, которые у нас остались, уроки, которые ты мне преподал, и наш общий смех останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Спасибо тебе за все, что ты дал нашей семье, и за пример, который ты подаешь каждый день. Я надеюсь, что смогу прожить жизнь, в которой ты будешь чтить меня и гордиться мной. Я люблю тебя, папа. Я всегда буду скучать по тебе», — написал он в посте, обращаясь к отцу.

Дакота отметил, что его отец был тем, на кого он равнялся всю жизнь и восхищался. Он назвал Норриса лучшим отцом в мире и прекрасным человеком. Отец был рядом со своими детьми всегда, через что бы они ни проходили.

Актера и мастера боевых искусств Чака Норриса не стало утром 19 марта на Гавайях. Ему было 86 лет. Как сообщили родственники актера, он умер в окружении семьи. В своем обращении они поблагодарили поклонников за поддержку. Пока что семья не готова вдаваться в подробности смерти знаменитости.

Ранее в СМИ поступала информация о госпитализации Чака Норриса. По данным портала TMZ, его доставили в больницу на острове Кауаи. Незадолго до этого у Норриса была тренировка, во время которой он беседовал по телефону с другом и много шутил.

Широкую известность Чаку Норрису принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В его кинокопилке также есть такие работы, как «Одинокий волк Маккуэйд» и «Вторжение в США».

В конце 1960-х годов он разработал и запатентовал свой собственный боевой стиль, который назвал «чункундо». Он представляет собой смесь карате, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу. Позже, в 2015 году, эту технику переименовали в «систему Чака Норриса».

