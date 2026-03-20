Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Коломне

В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Появились первые фотографии и видео с места крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. На опубликованных кадрах видно, что борт рухнул в густые заросли деревьев.

Передняя часть самолета полностью смята, признаков пожара на месте происшествия нет.

По предварительной информации источника 5-tv.ru, он вылетел для планового рейса с аэродрома «Торбеево-Старт» в Ступине. Самолет упал недалеко от берега Оки, в районе улицы Кирова. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Что именно стало причиной падения, пока не установлено. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Орске при крушении учебного легкомоторного самолета погибли три человека. Среди них инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей Курдупов 2005 года рождения и Дмитрий Седов 2004 года рождения. Самолет разбился в районе поселка Джанаталап.

