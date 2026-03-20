Умер актер Чак Норрис

Ему было 86 лет.

Умер американский актер Чак Норрис. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на собственные источники. Ранее Норрис был срочно госпитализирован на Гавайях.

«Чак Норрис госпитализирован на Гавайях», — говорилось в сообщении.

По информации собеседников издания, 86-летний артист в среду тренировался на одном из островов. Он находился в хорошем настроении, общался по телефону с приятелем и даже шутил. Однако его самочувствие резко ухудшилось, после чего потребовалась срочная помощь врачей.

В свой день рождения 10 марта мастер боевых искусств в очередной раз демонстрировал, что сохраняет отличную физическую форму. Праздник он отметил необычно — устроил частное занятие боксом на свежем воздухе.

«Я не старею. Я повышаю уровень. Мне сегодня 86! Нет ничего лучше игривого действия в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым», — говорил он на видео, опубликованном в социальных сетях.

Артист также благодарил поклонников за многолетнюю поддержку.

«Ваша поддержка на протяжении многих лет значила для меня больше, чем вы когда-либо представите», — говорил он.

Норрис регулярно публиковал в интернете ролики со своих тренировок. Как отмечает Page Six, в ноябре он выложил снимок из спортзала, на котором демонстрировал напряженные бицепсы.

Актер отмечал, что, несмотря на возраст, он продолжает ставить перед собой новые задачи и придерживаться строгой дисциплины.

