Первые корабли уже в пути: США готовят наземную операцию против Ирана

Чиновники считают это решение очень рискованным.

Израиль расширяет географию ударов, а США все активнее втягиваются в конфликт. Как раз этим утром выяснилось, что Вашингтон может готовить наземную операцию против исламской республики. В Персидский залив отправили первые корабли с морпехами. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин продолжит.

Исламский день покаяния и очищения не принес на Ближний Восток даже часа примирения. Израильские авиаудары по северу Ирана — цель город Шехмирзад. И снова, как и несколько дней назад, они бьют по Ширазу на юге, пытаясь поразить подземное производство и склад баллистики. Но Израиль не церемонится, и ракеты Тель-Авива все чаще летят на жилые кварталы.

Десятки домов на тегеранской площади Хорасан разрушены в ходе очередной бомбардировки. На кухне уничтоженной иранской квартиры можно заметить самовар. Предмет русско-иранской дружбы, еще с XIX века.

Российский МИД отмечает, что и сейчас наша страна оказывает партнерам гуманитарную помощь. Американцы продолжают удары.

«Здесь была комната. Здесь была стена, она исчезла. Я полностью опустошена. Только благодарю Аллаха за то, что я и моя дочь живы и здоровы», — сказала местная жительница.

Бьют по военно-морским целям Ирана. И заявляют о 17 уничтоженных военных кораблях в Персидском заливе и Ормузском проливе. Цель понятная — им нужно разблокировать судоходство в Ормузском проливе и попытаться захватить остров Харг. Связующее звено между нефтяными месторождениями Ирана и мировыми рынками. Издание Axios сегодня пишет, что операция готовится, ссылается на источники в администрации Трампа. В то же время, чиновники считают высадку очень рискованной. Ведь для нее понадобится еще больше ударов, а главное — нужная наземная операция. К ней сейчас подталкивает и премьер Израиля.

«Часто говорят, что нельзя проводить революции с воздуха. Это правда. Нельзя делать это только с воздуха. Должен быть и наземный компонент», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израиль, убив преемника Хаменеи, Лариджани, который был склонен к переговорам, сжигает все мосты к миру и все крепче держит Штаты. Отступление для Вашингтона станет признаком слабости. На Ближний Восток отправлена вторая по счету группа морской пехоты — более двух тысяч спецназовцев — при поддержке кораблей и истребителей. Срок прибытия — десять дней плюс время на развертывание.

«Я хочу сказать, что это капля в море. По факту военные эксперты и люди причастные к аналитике в военных кругах говорят, что необходимо как минимум 500 тысяч человек с учетом боеспособности иранской армии и прежде всего Корпуса стражей исламской революции», — отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Но Иран — тот орех, о который могут обломать зубы даже самые хищные акулы. Три недели войны это показали. К тому же глава крупнейшей военно-промышленной корпорации Rheinmetall заявил, что у США истощаются боеприпасы для систем ПВО.

«Если конфликт затянется еще хотя бы на месяц, боюсь, ракет почти не останется», — подчеркнул глава Rheinmetall Армин Паппергер.

А еще оказалось, что Иран способен доставать, казалось бы, неуязвимые новейшие истребители США F-35. Сильнейший удар по авторитету американского оружия, который, впрочем, те пытаются нивелировать.

«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное. Этот инцидент находится на стадии расследования», — заявили в Пентагоне.

Но абсолютного контроля в воздухе у США, получается, — нет. Теперь осталось подтвердить и отсутствие господства на земле? Американцы рискуют получить цугцванг, когда каждый новый ход только ухудшает положение.

