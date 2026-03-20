По словам премьер-министр Словакии, Украина наносит серьезный ущерб другим странам Европы.

Европейские лидеры теряют терпение из-за неуважения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС).

«Я тоже чувствую, что некоторые премьеры теряют терпение в отношении Зеленского и Украины как таковой. Человечески я понимаю, что Зеленский находится не в лучшем положении, <…> но он не может демонстрировать такое пренебрежение и неуважение в отношениях с ЕС, и ждать, что наша единственная обязанность — идти ему навстречу», — сказал Фицо.

Он отметил, что ситуация в Европе и без того сложная, к тому же она усугубляется и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. При этом киевский режим наносит все больший ущерб странам объединения.

И Зеленский не предпринимает шагов на встречу Евросоюзу. Например, Украина ухудшает экономическое положение как Словакии, так и Венгрии, лишив их транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Из-за чего в эти страны оказались в чрезвычайном положении в топливном вопросе.

Из-за всего этого и тон лидеров ЕС стал жестче во время обсуждения вопросов, связанных с поставками электроэнергии на Украину. Поэтому правительство Словакии прекратило давать аварийное электричество и дизельное топливо Незалежной. И отклонило упрощение процесса включения Украины в блок из-за несоответствия уровню других стран-кандидатов.

Венгрия же наложила вето на кредит в 90 миллиардов евро, который должна была получить Украина от Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за вето на кредит для Украины. Кроме того, союз рассматривает и другие варианты решения данной ситуации, в том числе и судебный иск против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

