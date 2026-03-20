«Могут жить ярко»: партия «Новые люди» запустила проект для старшего поколения

Программа для активных людей «серебряного возраста» будет реализована в 50 регионах России.

«Новые люди» запустили федеральный проект для активных людей старшего поколения «Жить по-новому». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Проект будет реализован в 50 регионах России. Он направлен на развитее и поддержку активной и яркой жизни граждан «серебряного» поколения. В рамках этой программы можно будет принять участие в различных мастер-классах и мероприятиях федерального значения, освоить новые навыки, в том числе и связанные с современными технологиями, и получить знания, которые помогут открыть свое дело.

Проект «Жить по-новому» был запущен 20 марта большим фестивалем. На нем проходила выставка предпринимательских проектов от представителей россиян старшего возраста. В этом мероприятии принял участие и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Люди серебряного возраста могут жить ярко и интересно. Это простая идея, которую нужно реализовывать. Мы проводим танцы, разные мастер-классы. Устраиваем выставки, где старшее поколение показывает свои товары. Конечно, объединяем с нашей молодежью, которая обучает, как пользоваться соцсетями и защищаться от мошенников. Это яркое сегодня, в котором мы строим будущее нашей страны», — отметил Нечаев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что проекту «Московское долголетие» исполнилось восемь лет, и за это время открылось более 140 центров. А сама программа смогла объединить 730 тысяч жителей столицы старшего поколения.

