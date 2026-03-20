«Мне тут больные не нужны»: Дайнеко высказалась об отношениях бывшего мужа с дочерью

Фото, видео: подкаст «НеДудь» на «Новом Радио»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-супруг остается «ненавязчивым папой» для Лизы.

Бывший муж российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко, музыкант Дмитрий Клейман, не хотел ухаживать за их общей дочерью Елизаветой, когда она болела. Об этом артистка рассказала на подкасте «НеДудь» на «Новом Радио» специально для 5-tv.ru.

Ведущий выпуска спросил Дайнеко, насколько ее бывший муж был вовлечен в воспитание ребенка в прошлом и как дела обстоят сейчас

«Дочь в какой-то момент приболела, и он сказал «мне здесь больные дети не нужны, поэтому ты сама с ней там разберись, когда она болеет», — вспоминала она.

По словам певицы, Клейман остается «ненавязчивым папой», однако «слава богу, что он у нее есть».

«Мне кажется, она его больше достает сейчас, чем раньше. Она стала взрослее, периодически требует папу», — рассказала артистка.

В ответ Виктория обиделась и напомнила, что Лиза — и его дочь тоже, а также спросила, почему «сопли достаются только ей одной»? Так или иначе, Дайнеко считает, что новая семья экс-супруга хорошо на него повлияла, и он стал «в большей степени папой», в том числе для Елизаветы.

Ранее Дайнеко рассказала, что стала жертвой воров и предательства в 2025 году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.