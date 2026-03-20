Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Коломне
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Ситуацию прокомментировали в МЧС.
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
По предварительной информации источника 5-tv.ru, воздушное судно вылетело с аэродрома в Ступине. Уточняется, что полет был плановым.
Самолет упал недалеко от берега реки Оки, в районе улицы Кирова.
Детали произошедшего сейчас выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Орске при крушении учебного легкомоторного самолета погибли три человека. Среди них инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей Курдупов 2005 года рождения и Дмитрий Седов 2004 года рождения.
Самолет разбился в районе поселка Джанаталап. В МЧС России уточнили, что после прибытия спасательных подразделений признаков возгорания не обнаружено.
