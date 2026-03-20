Наврала в резюме: диетолог перепутала органы и разрушила карьеру

Диетолог была исключена из профессионального реестра Великобритании после того, как вскрылся факт фальсификации ее опыта работы при устройстве в государственную службу здравоохранения (NHS). Об этом сообщает Daily Mail.

Специалиста пригласили на высокую должность в Королевский госпиталь Манчестера в 2024 году. Однако она не смогла продемонстрировать даже базовых знаний анатомии человека.

Коллеги заподозрили неладное спустя всего несколько дней после начала ее работы, когда выяснилось, что женщина не понимает разницы между тонким и толстым кишечником, а также считает, что желчный пузырь находится в почках и служит для хранения мочи.

Проверка профессиональной пригодности выявила катастрофические пробелы в квалификации женщины. Выяснилось, что она не умеет правильно рассчитывать индекс массы тела (ИМТ) и не способна отличить трубку для кормления от дыхательного аппарата.

В своем заявлении на работу женщина утверждала, что обладает обширным опытом лечения диабета, онкологических заболеваний и расстройств пищевого поведения. Однако на практике она не смогла объяснить суть целиакии и полагала, что лучевая терапия применяется для лечения сердечной недостаточности.

Трибунал по вопросам здравоохранения и ухода (HCPTS) установил, что ее честность была принесена в жертву личной выгоде — получению права на проживание в Королевстве.

Администрация госпиталя немедленно отстранила горе-специалиста от выполнения обязанностей, как только возникли опасения за безопасность пациентов. В ходе разбирательства диетолог пыталась оправдаться культурными различиями и лишь частично признала, что «немного преувеличила» свои достижения.

Тем не менее, комиссия сочла ее действия преднамеренным обманом. Руководство клиники подчеркнуло, что трагедии удалось избежать только благодаря бдительности персонала, который не допустил «диетолога» к прямому контакту с больными. Теперь женщине навсегда запрещено заниматься диетологией на территории страны.

