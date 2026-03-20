В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»

В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи квадратных метров

Площадь крупного пожара на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, бушующий огонь уже распространился по торговым рядам. До этого сообщалось, что он охватил 1,8 тысячи квадратных метров, однако площадь горения быстро увеличилась.

В ведомстве уточнили, что пожарные подразделения сосредоточены на ликвидации возгорания и предотвращении распространения огня на соседние здания. К тушению привлекли 42 специалиста. На месте происшествия также применяют 15 единиц техники.

В МЧС уточнили, что группировка сил продолжает увеличиваться для скорейшей локализации пожара.

