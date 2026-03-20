В Звенигороде прошли похороны утонувшей 13-летней девочки

Администрация Одинцовского округа заявила о готовности оказать поддержку ее семье и близким двух ее погибших друзей.

В Звенигороде прошла церемония прощания с 13-летней девочкой, утонувшей в Москве-реке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«Страшная трагедия, произошедшая с ребятами, коснулась, действительно, каждого. Мы еще раз выражаем свои самые искренние соболезнования и готовы дальше оказывать семьям необходимую поддержку», — отметили в сотрудники администрации.

Кроме девочки в реке утонули и двое ее друзей, обоим мальчикам было по 12 лет. Дети вышли погулять в микрорайоне Восточный 7 марта. После чего не вернулись домой. Выяснилось, что в последний раз их видели возле водоема. Там же был найден шарф одного из мальчиков.

Тело первого мальчика обнаружили в реке 11 марта в двух километрах от места, где нашли вещь. 13 марта из воды извлекли и второго погибшего. Тело девочки обнаружили 17 числа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свидетелями трагедии в Звенигороде могли стать местные рыбаки. Один из них, 60-летний Андрей Белов, рассказал журналистам, что они с приятелем пытались помочь детям, побежали к месту происшествия с палками, но не успели из-за сильного течения. При этом звонка в МЧС мужчина не сделал, позже объяснив волонтерам, что был уверен — сообщение уже передал кто-то другой. На опубликованных кадрах также звучали предположения, что один из рыбаков мог находиться в состоянии опьянения.

