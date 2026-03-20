«Спасаем девочку»: Ида Галич присоединилась к возвращению Юлии Реутовой в Россию

Ида Галич подключилась к операции по возвращению в Россию Юлии Реутовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родные экс-участницы «Дома-2» искали ее в течение нескольких месяцев.

Блогер Ида Галич подключилась к операции по возвращению в Россию бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Юлии Реутовой. Она вела бродяжнический образ жизни в Таиланде. Об этом Галич сообщила в Telegram-канале.

Телеведущая прибыла в Паттайю для подготовки репортажа. Однако обстоятельства вынудили ее стать активным участником эвакуации. По словам Галич, 34-летняя Юлия долгое время скиталась по улицам Таиланда. Она потеряла память и документы. Первым тревогу забил общественник Нурлан Багиров, обнаруживший женщину в плачевном состоянии и организовавший поиск ее родственников.

Ида Галич подробно описала сложности, с которыми столкнулась съемочная группа и семья Реутовой при попытке покинуть страну.

«Прямо сейчас я нахожусь в аэропорту вместе с родителями Юлии Реутовой и Нурланом, который первый забил тревогу, увидев девушку, бродящей по улице Паттайи. Мы приехали снимать репортаж и дать огласку о чудовищном обращении с Юлей, но неожиданно для себя стали частью команды по спасению девочки», — отметила Галич.

Блогер рассказала, что Реутова не может пересечь границу. Из-за спешки ее документы были оформлены неправильно. Поэтому Юлию не пропускают через границу.

Галич также добавила, что ее команда берет на себя организацию перелета для близких Реутовой в страну, где они смогут дооформить необходимые бумаги.

История Юлии Реутовой получила огласку в феврале, когда в интернете появились кадры ее пребывания в Паттайе. Некогда эффектная блондинка выглядела неопрятно, носила рваную одежду и ночевала в палатке, не помня даже собственного имени.

Родные женщины искали ее в течение нескольких месяцев и прилетели на курорт сразу, как только местоположение Юлии подтвердилось. Из-за тяжелого психического состояния бывшую телезвезду пришлось временно поместить в специализированное медицинское учреждение.

Галич выразила надежду на благополучный исход дела и поблагодарила всех неравнодушных, кто способствовал воссоединению семьи и их предстоящему возвращению в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.