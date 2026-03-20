Греция и Франция предложили мораторий на удары по объектам в Персидском заливе

Греция и Франция предложили разработать мораторий на удары по энергетическим объектам Персидского залива. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после Совета Евросоюза (ЕС).

«Греция и Франция сыграли ведущую роль в Европейском совете в (выражении. — Прим. ред.) необходимости разработки предложения о моратории, исключающем любые нападения на энергетические объекты, расположенные как в Иране, так и в странах Персидского залива», — отметил Мицотакис в видео, опубликованном его пресс-службой.

Он также сообщил, что в ЕС признали необходимость оперативно принять меры и разработать план для быстрого реагирования на разные типы угроз. Греческий политик пояснил, что для этого будет разработана четкая карта, которая будет учитывать потребности не на годы вперед, а на ближайшие месяцы.

Кроме того, Мицотакис отметил, что многие европейские страны и Греция в первую очередь оказали Кипру поддержку с моря и воздуха, во время ударов по государству, активировав статью «О взаимной защите» Европейского договора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для США очень важен маленький коралловый остров Харк в Персидском заливе длиной около шести километров и шириной четыре. Его потеря грозит Ирану фактическим уничтожением экономики, так как через него проходит 90% экспорта нефти исламской республики.

