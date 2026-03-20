Полицейский в Казахстане упустил лихача, погнавшись за собственной машиной
Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
Инспектор забыл поставить авто на ручной тормоз.
В Казахстане полицейскому, который преследовал байкера-лихача, пришлось в итоге ловить не нарушителя, а свою служебную машину.
На этих кадрах видно, как инспектор догоняет мотоциклиста и выскакивает из салона, чтобы скорее его задержать. Однако в этот момент автомобиль начинает катиться назад — оказалось, сотрудник просто забыл поставить его на ручной тормоз.
В итоге байкер решил воспользоваться ситуацией и, пока его преследователь догонял свою машину, он быстро скрылся.
