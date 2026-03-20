Умерла жена Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская

Советская и российская телеведущая, сценарист и музыкальный редактор Галина Мшанская — супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили — ушла из жизни в возрасте 91 года. О ее смерти сообщила журналист Ника Стрижак в Telegram-канале.

По ее словам, Мшанская скончалась ночью. Она отметила, что, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, телеведущая сохраняла ясный ум и профессиональную точность до последних дней. Стрижак подчеркнула, что Мшанская была яркой, строгой и уникальной фигурой телевидения Санкт-Петербурга, а ее голос, манера подачи и глубокие знания привлекали зрителей и коллег.

«Она всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали. Для меня она была мэтром. Но при этом она могла мне позвонить, чтобы сказать хорошие слова о новом фильме», — написала Стрижак.

Журналист также добавила, что Мшанская оставалась для нее наставником и авторитетом, при этом отличалась редким умением поддерживать коллег и давать точную, доброжелательную оценку их работе.

Галина Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Ленинграде в семье заслуженной артистки РСФСР, оперной певицы и педагога Ольги Мшанской. Она росла в театральной и музыкальной среде, однако выбрала собственный путь в искусстве.

На советском телевидении Мшанская работала музыкальным редактором и стала одной из тех, кто продвигал трансляции опер и оперетт. В 1970–1980-х благодаря ее инициативе зрители увидели постановки известных произведений — «Дон Паскуале», «Карамболина-Карамболетта».

Широкую известность ей принесла авторская программа «Царская ложа», посвященная культурной жизни Санкт-Петербурга. Проект пользовался популярностью не только в городе, но и в других регионах страны. Кроме того, Мшанская выступила автором сценариев ряда документальных фильмов.

В браке с Олегом Басилашвили она прожила многие годы. У супругов две дочери — Ольга и Ксения, а также двое внуков.

