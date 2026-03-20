Из экрана на сцену: «ТопФест» в Петербурге соберет топ-звезд поколение альфа

Фестиваль даст старт всероссийскому туру в 15 городах.

Несколько дней остается до главного события этой весны для детей, подростков и их родителей. В эти выходные состоится «ТопФест» — масштабный концерт звезд детского интернета. На одной сцене соберутся те, чьи имена знает каждый подросток. И там же зафиксируют новый национальный рекорд.

А еще Петербург даст старт всероссийскому туру. Впереди — 15 городов и полмиллиона зрителей. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет, чем будут удивлять.

Они скролят, стримят и лайкают. Собирают миллионы подписчиков и виртуальные стадионы. Звезды поколения альфа родились со смартфоном в руке, а выросли в соцсетях. И теперь впервые, все вместе, готовы выйти из гаджетов на большую сцену.

В свои четырнадцать Тая Скоморохова уже кумир для двух поколений подростков. Подготовка к «ТопФесту» идет буквально до упаду.

«Я еще успела со своими друзьями поиграть в такие игры, как „стоп-земля“, прятки, догонялки, без телефонов, без всего, классно провести время. Но в то же время я уже была в этом мире, в цифровой, так скажем, среде», — рассказывает певица, блогер Таисия Скоморохова.

Девчонки из группы «Без игрушек» цифровую среду покорили всего в семь. Их клипы по числу просмотров не уступают Леди Гаге. Под их песни флексят даже взрослые. А еще они и сами могут удивить своими музыкальными вкусами.

«Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре», — поют участницы группы «Без игрушек» Ксения Таранец.

«ТопФест» собирает главные имена новой национальной сцены. Амирчик, Марьяна Локель, Артур Бабич, Аня Покров. Когда-то один из самых юных блогеров страны, Егор Шип, теперь в амплуа опытного артиста.

«Я помню, когда я выступал на похожих сценах, я был совсем малышом, я еще выступал как ведущий, и тогда выступали крупные артисты, и я думал — как круто, что я с ними на одной сцене, сейчас сфоткаю, познакомлюсь», — вспоминает певец, блогер Егор Шип.

И еще с десяток самых ярких молодых звезд интернета. Точка отсчета — 22 марта на СКА-Арене в Петербурге. Затем — Москва и большой тур по городам России.

«Шесть с половиной часов среднестатистический российский ребенок проводит, глядя в экран гаджета. И для них это артисты, с которыми они живут. И, конечно, именно поэтому новая сцена — это сцена для этих популярных детей-звезд», — отмечает директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева.

В отличие от взрослого шоу-бизнеса, где артисты все чаще неотличимы друг от друга, каждый из звездных детей уникален по-своему. Одним, как Гоше Петросяну, хватит лишь микрофона и голоса. Другие, как первая в России девочка-диджей Мисс Ли, миксуют уже признанные хиты в пульсирующие клубные сеты. А кто-то, как Варя Джем, за роликами которой ежедневно следят свыше восьми миллионов подписчиков, впервые выйдет на сцену такого масштаба. Хотя записать TikTok, как оказалось, ничуть не легче.

«Делаем так, потом я отхожу назад, вы выходите вперед и делаете ручку так, какую вам удобно. Три, два, один», — командует блогер.

Получился, конечно, тот еще кринж. Так бывает, когда впервые сталкиваешься с чем-то незнакомым и слегка пугающим. Именно поэтому «ТопФест» — праздник семейный, где родители смогут увидеть и почувствовать, чем живут их дети. А вместе со зрителями на СКА-Арене это сделает и вся страна — в день фестиваля планируют установить рекорд просмотров по хэштегу #топфест. Вписать себя в историю сможет каждый.

